NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.661 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft ging es am Gesamtmarkt noch leicht nach oben. Gesuchteste Werte im Dax waren laut einem Händler von Lang & Schwarz BASF und Cotinental mit jeweils 1,2 Prozent Plus. SAP blieben mit einem Plus von 0,2 Prozent unauffällig. Das Unternehmen hat SAP Litmos an den US-Investor Francisco Partners verkauft. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.661 13.627 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 17, 2022 16:16 ET (20:16 GMT)