NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 14.180 Pkt - Insgesamt sehr hohe Umsätze

FRANKFURT (Dow Jones)--Von sehr hohen Umsätzen sprach ein Händler von Lang & Schwarz im nachbörslichen Handel am Donnerstag. Mit der Rally an der Wall Street seien auch hierzulande anhaltend starke Käufe zu beobachten gewesen. Meldungen von Einzelunternehmen hätten in diesem Umfeld kaum Beachtung gefunden, so der Teilnehmer. So zeigte sich die Aktie der Deutsche Euroshop wenig verändert. Der Shoppingcenter-Investor hat im dritten Quartal von den nachlassenden Einflüssen aus der Corona-Pandemie profitiert und einen stabilen Umsatz erzielt. Den Nettogewinn steigerte das Unternehmen dank eines deutlich höheren Bewertungsergebnisses erheblich. Am Ausblick hält die Deutsche Euroshop AG fest.

Die Aktien von Zumtobel wurden 4 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hat die Prognosen für den Umsatz sowie die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2022/23 nach oben genommen. Aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr und den vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate werde nun ein Umsatzwachstum zwischen 4 bis 8 (bisher: 3 bis 6) Prozent erwartet. Die EBIT-Marge wird nun in einer Spanne von 4 bis 6 (bisher: 4 bis 5) Prozent gesehen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.180 14.146 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

