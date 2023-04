NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.823 Punkte - MTU und Dräger fest

FRANKFURT (Dow Jones)--MTU Aero haben am Montag nachbörslich positiv auf die Nachricht reagiert, dass der Triebwerkshersteller im ersten Quartal einen überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwachs erzielt hat. Beim Broker Lang & Schwarz wurde die Aktie zuletzt mit 237,85 Euro rund 1,3 Prozent höher gesehen als zum Xetra-Schluss.

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk präsentierte nachbörslich ebenfalls positive Zahlen. Der Umsatz konnte im ersten deutlich gesteigert werden und operativ schrieb Drägerwerk anders als noch im Vorjahr wieder schwarze Zahlen. Der Kurs legte um rund 3 Prozent zu.

Cropenergies zeigten sich dagegen kaum verändert mit 10,65 Euro. Der Bioethanolhersteller rechnet in seinem ersten Geschäftsquartal per Ende Mai mit einem deutlichen Rückgang von Umsatz und Ergebnis. Hintergrund seien normalisierte Preise für nachhaltig erzeugtes Ethanol, so die Tochter der Südzucker AG. Auch für das Gesamtjahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz- und Ergebnisrückgang.

HanseYachts wurden knapp 4 Prozent tiefer gestellt. Der Sportboothersteller hat vornehmlich wegen Lieferschwierigkeiten seinen Ausblick gesenkt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.823,41 15.789,53 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2023 16:22 ET (20:22 GMT)