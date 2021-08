NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.852 Pkt - Bilfinger legen deutlich zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat sich die Bilfinger-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen Handel gezeigt. Das Unternehmen will das verfügbare Überschusskapital für Aktienrückkäufe, eine Sonderdividende und eine vorzeitige Schuldentilgung nutzen. Zudem will der Industriedienstleister laut Mitteilung mehrere hundert Millionen Euro in organisches Wachstum und ergänzende Akquisitionen investieren. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz gut 8 Prozent höher getaxt.

Für die Ceconomy-Titel ging es um 0,5 Prozent nach oben. Die Mutter von Media Markt und Saturn , traut sich eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 zu, das am 30. September endet. Wie die Elektronikmarktkette am Vorabend der Veröffentlichung der detaillierten und testierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mitteilte, rechnet der Konzern beim Umsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt mit einem "leichten bis moderaten Anstieg" gegenüber dem Vorjahreswert von 20,79 Milliarden Euro. Den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht der Konzern nun auf 210 bis 250 Millionen Euro steigen, von 236 Millionen Euro.

Der Mobilfunkanbieter Freenet hat seine Jahresprognose für den operativen Gewinn und den freien Cashflow erhöht. Die profitable Entwicklung habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, teilte der Konzern mit und bezeichnete das Quartal und das erste Halbjahr als "sehr erfreulich". Die Papiere wurden 1 Prozent fester getaxt.

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

