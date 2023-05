NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.951 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es nachbörslich am Montag gemessen am XDAX leicht nach oben gegangen, parallel zu den etwas anziehenden Indizes an der Wall Street. Bei Einzelwerten wurden PSI bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher gesehen. Das Softwareunternehmen hat den Siemens-Manager Robert Klaffus für fünf Jahre zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt. Er soll voraussichtlich zum Jahresende den Vorstandsposten übernehmen.

Für Artnet ging es um 2,5 Prozent aufwärts. Das auf dem Kunstmarkt tätige Unternehmen hatte für das erste Quartal einen 4-prozentigen Umsatzanstieg mitgeteilt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.951,24 15.917,24 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

