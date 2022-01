NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 16.058 Pkt - Hensoldt fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hensoldt-Aktie ist am Montag nachbörslich um rund 2,5 Prozent gestiegen auf 12,90 Euro. Das Rüstungsunternehmen hatte am frühen Abend mitgeteilt, dass der italienische Raumfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo den Erwerb von 25,1 Prozent der Anteile an der Hensoldt AG vollzogen hat. Damit gebe es nun neben der Bundesrepublik Deutschland mit 25,1 Prozent und der Investmentgesellschaft KKR mit rund 18 Prozent einen dritten Großaktionär.

Unbewegt zeigte sich dagegen die Bayer-Aktie von der Nachricht, dass das Unternehmen wegen des möglicherweise krebsverursachenden Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat nun auch in Deutschland juristisch unter Druck stehen soll. Laut dem Magazin "Wirtschaftswoche" wurden beim Landgericht Köln rund 320 Klagen eingereicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.058,00 16.020,73 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

