06.03.2026 22:23:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.640 Punkte

DOW JONES--Nachbörslich legte der XDAX leicht zu auf 23.640 Punkte. Relevante Unternehmensnachrichten gab es keine.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.640 23.591 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 16:24 ET (21:24 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

