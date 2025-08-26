|
26.08.2025 22:28:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.213 Punkte
DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss am Dienstagabend nicht mehr viel getan. Auffällige Aktien hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.213 24.153 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 26, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
