NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.213 Punkte

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss am Dienstagabend nicht mehr viel getan. Auffällige Aktien hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.213 24.153 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

