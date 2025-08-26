26.08.2025 22:28:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.213 Punkte

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss am Dienstagabend nicht mehr viel getan. Auffällige Aktien hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.213 24.153 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)

