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20.04.2026 22:12:42
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.476 Punkte
DOW JONES--Mit deutschen Aktien ist es am Montag nachbörslich leicht nach oben gegangen - gemessen am XDAX, der um 0,2 Prozent zulegte im Vergleich zum Xetra-Schlussstand. Mangels neuer Unternehmensnachrichten wurden bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten beobachtet.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.476 24.418 +0,2%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 20, 2026 16:13 ET (20:13 GMT)
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