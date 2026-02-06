|
06.02.2026 22:19:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.765 Pkt
DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von einem "ruhigen Geschäft" mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss gesprochen. Auffällige Titel seien nicht zu beobachten gewesen - auch weil keine handelbaren Nachrichten aufgeschlagen seien. Mit der Rally an der Wall Street liefen die Kurse auch hierzulande nach oben.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.765 24.721 +0,2%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 16:19 ET (21:19 GMT)
