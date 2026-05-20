NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.786 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen deutschen Aktienhandel ist es - gemessen am XDAX - am Mittwochabend in der Breite leicht nach oben gegangen. Treibend wirkte, dass an der Wall Street die Gewinne im Späthandel noch leicht ausgebaut wurden. Kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite gab es nachbörslich nicht.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.786 24.737 +x%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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DJG/gos

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May 20, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)