Continental Aktie
WKN: 879538 / ISIN: US2107712000
|
11.02.2026 22:30:46
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.910 Pkt - Dt. Börse legen leicht zu
DOW JONES--Von einem recht lebhaften nachbörslichen Handel berichtete zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Für die Aktie der Deutschen Börse ging es leicht nach oben. Das Wachstum des Börsenbetreibers ist im vierten Quartal praktisch zum Erliegen gekommen. Nettoerlöse und EBITDA bewegten sich im Vergleich zum Vorjahr kaum von der Stelle, was allerdings den Markterwartungen entsprach. Auch aufs Gesamtjahr betrachtet fiel das Wachstum moderat aus. Dennoch erreichte der Konzern trotz zyklischen Gegenwinds seine Ziele. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 0,2 Prozent höher getaxt.
Die SAP-Aktie wurde 0,7 Prozent fester getaxt. Hier sprach der Teilnehmer von einer Erholung, nachdem die Aktie im regulären Handel um 5,2 Prozent eingeknickt war. Auf die nach US-Handelsschluss veröffentlichten Cisco-Zahlen habe die SAP-Aktie nicht reagiert. Die Umsätze seien insgesamt sehr hoch gewesen.
Die Continental-Titel reagierten nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Michelin und zeigten sich unverändert. Michelin hat für 2025 einen Gewinnrückgang verbucht, da der Umsatz durch geringere Volumen und einen stärkeren Euro belastet wurde.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.910 24.856 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 11, 2026 16:31 ET (21:31 GMT)
