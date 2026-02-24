JOST Werke Aktie

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

24.02.2026 22:28:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.042 Punkte - Jost Werke unter Druck

DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen haben sich die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Dienstag leicht erholt.

Unter den Einzelwerten verbilligten sich Jost Werke am Abend um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.

Max Automation wurden 1,3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen bekommt einen neuen CEO.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.042 24.986 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 16:29 ET (21:29 GMT)

