JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|
24.02.2026 22:28:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.042 Punkte - Jost Werke unter Druck
DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen haben sich die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Dienstag leicht erholt.
Unter den Einzelwerten verbilligten sich Jost Werke am Abend um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.
Max Automation wurden 1,3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen bekommt einen neuen CEO.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.042 24.986 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2026 16:29 ET (21:29 GMT)
