MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
08.01.2026 22:34:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse leicht zugelegt. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag herrschte jedoch Zurückhaltung.
Unternehmensnachrichten waren erneut dünn gesät. MTU zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Triebwerksspezialist eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 600 Millionen Euro begeben will.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.188 25.127 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2026 16:35 ET (21:35 GMT)
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
22:34
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte (Dow Jones)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17:54
|MTU Aero Engines platziert Wandelschuldverschreibungen (Dow Jones)
|
17:38
|MTU platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro (dpa-AFX)
|
17:14
|EQS-News: MTU Aero Engines AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen (EQS Group)
|
09:27
|MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
