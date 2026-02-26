NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.341 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die deutschen Aktien gut behauptet gezeigt, obwohl an den US-Börsen eine negative Stimmung dominierte. Selbst überraschend starke Zahlen von Nvidia konnten dort KI-Sorgen nicht zerstreuen.

Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet. Der Kurs der Bayer-Aktie zeigte sich unbeeindruckt von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einer Prostatakrebstherapie des Unternehmens. In der dritten Reihe reagierten die Aktien von Koenig & Bauer kaum auf die vorläufigen Zahlen des Druckmaschinenherstellers.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.341 25.289 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 26, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)