Koenig & Bauer Aktie
WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500
|
26.02.2026 22:26:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.341 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die deutschen Aktien gut behauptet gezeigt, obwohl an den US-Börsen eine negative Stimmung dominierte. Selbst überraschend starke Zahlen von Nvidia konnten dort KI-Sorgen nicht zerstreuen.
Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet. Der Kurs der Bayer-Aktie zeigte sich unbeeindruckt von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einer Prostatakrebstherapie des Unternehmens. In der dritten Reihe reagierten die Aktien von Koenig & Bauer kaum auf die vorläufigen Zahlen des Druckmaschinenherstellers.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.341 25.289 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Koenig & Bauer AG
|
04.11.25
|Ausblick: Koenig Bauer gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Koenig Bauer gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Koenig & Bauer AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|10,30
|-0,96%
|Bayer
|41,80
|-0,10%
|Koenig & Bauer AG
|9,01
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.