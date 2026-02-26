Koenig & Bauer Aktie

WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500

26.02.2026 22:26:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.341 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die deutschen Aktien gut behauptet gezeigt, obwohl an den US-Börsen eine negative Stimmung dominierte. Selbst überraschend starke Zahlen von Nvidia konnten dort KI-Sorgen nicht zerstreuen.

Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet. Der Kurs der Bayer-Aktie zeigte sich unbeeindruckt von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einer Prostatakrebstherapie des Unternehmens. In der dritten Reihe reagierten die Aktien von Koenig & Bauer kaum auf die vorläufigen Zahlen des Druckmaschinenherstellers.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.341 25.289 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)

Nachrichten zu Koenig & Bauer AG

Analysen zu Koenig & Bauer AG

27.05.25 Koenig & Bauer Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 10,30 -0,96% Bayer AG (spons. ADRs)
Bayer 41,80 -0,10% Bayer
Koenig & Bauer AG 9,01 -0,22% Koenig & Bauer AG

