12.01.2026 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.460 Pkt - Symrise gesucht

DOW JONES--Die verhalten positive Stimmung an der Wall Street hat die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag gestützt.

Symrise tendierten am Abend 2 Prozent höher. Der Duft- und Aromenhersteller musste Wertberichtigungen vornehmen, die das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 belastet haben. Wie Symrise jedoch weiter mitteilte, befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf des Geschäfts mit Terpenen. In einer gesonderten Mitteilung kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf an.

Unter den Nebenwerten stiegen Steico um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte vorläufige Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht, die über den Prognosen lagen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.460 25.405 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)

Nachrichten zu STEICO SE

