NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 13.920 Pkt - Aurubis mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aurubis-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach unten. Das operative Ergebnis vor Steuern (operatives EBT) für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende September betrage 532 Millionen nach 381 Millionen Euro im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Der Prognosekorridor des operativen EBT für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurde zwischen 400 Millionen und 500 Millionen Euro festgelegt. Im Vorjahr hatte Aurubis hier die Bandbreite mit 500 Millionen bis 600 Millionen Euro angegeben. Der Kupferkonzern will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr allerdings eine höhere Dividende zahlen. Je Aktie sollen die Anteilseigner laut Mitteilung 1,80 Euro erhalten nach 1,60 Euro im Vorjahr. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2,0 Prozent niedriger gestellt.

Für die Uniper-Aktie ging es um 3 Prozent nach unten. Nachdem die EU-Kommission die staatlichen Hilfen genehmigt hat, will der Gaskonzern umgehend mit der Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen beginnen. Wie das Unternehmen mitteilte, habe die EU-Kommission im Rahmen der Genehmigung eine Reihe von strukturellen Maßnahmen festgelegt, die Uniper erfüllen müsse. Dazu gehörten unter anderem eine Reihe von Veräußerungen.

Die Morphosys-Aktie zeigte sich kaum verändert. Das Unternehmen muss sich nach einem neuen Finanzvorstand umschauen. Wie Morphosys mitteilte, wird Sung Lee, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands, aus persönlichen Gründen zurück nach Kalifornien ziehen. Sein letzter Tag bei Morphosys werde der 17. März 2023 sein. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.920 13.885 +0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

