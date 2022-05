NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 14.054 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die VW-Aktie hat am Mittwoch nachbörslich bei Lang & Schwarz mit 0,4 Prozent ähnlich zugelegt wie der XDAX gegenüber dem DAX zum Handelsende im Xetra-Handel. Am Abend war bekannt geworden, dass der Autobauer im Dieselstreit in Großbritannien mit der Zahlung von 193 Millionen Pfund an betroffene Kunden eine außergerichtliche Einigung erzielte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.053,73 14.007,93 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

