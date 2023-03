NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 15.169 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Montag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es gab keine kursbewegenden Unternehmensnachrichten, so der Händler. Aumann notierten kaum verändert. Das Unternehmen will für 2022 eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 0,10 Euro je Stückaktie zahlen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.169 15.128 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

