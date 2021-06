NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 15.722 Pkt - Lufthansa-Aktie im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete am Montag ein Händler von Lang & Schwarz. Die Lufthansa-Aktie wurde unverändert gestellt. Die Airline hat neue Mittelfristziele bekannt gegeben und für eine mögliche Kapitalerhöhung Banken mandatiert. Die Aktionäre der Lufthansa hatten im Mai eine solche Maßnahme in Höhe von bis zu 5,5 Milliarden Euro mit großer Mehrheit abgesegnet. Die Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren und soll dem durch die Corona-Krise in Schieflage geratenen Airline-Konzern zu geeigneter Zeit ermöglichen, einen Teil der erhaltenen Staatshilfen zurückzuzahlen.

Die Grenke-Aktie wurde 0,3 Prozent höher gestellt. Wie der Finanzdienstleister mitteilte, wird die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky mit Wirkung zum 30. Juni das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen. Ihre Nachfolge soll zum 1. August Michael Bücker übernehmen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.722 15.674 +0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

