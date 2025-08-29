|
29.08.2025 22:23:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.962 Punkte
DOW JONES--Auffälligkeiten bei Einzeltiteln sind am Freitag im nachbörslichen deutschen Aktienhandel nicht zu beobachten gewesen. In der Breite ging es - gemessen am XDAX - etwas nach oben, nachdem sich die Kurse an der Wall Street im Späthandel stabilisierten hatten.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.962 23.902 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

