RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
12.05.2026 22:33:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.038 Pkt - Dt. Euroshop etwas leichter
DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft am Dienstag haben die Kurse einen kleinen Teil ihrer Verluste aus dem Xetra-Handel wettgemacht, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tagestiefs erholt hatten.
Deutsche Euroshop sanken am Abend um 0,3 Prozent. Der Einkaufszentreninvestor hatte nach einem insgesamt soliden Auftaktquartal die Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz war leicht gestiegen, der Gewinn aber aufgrund von Sondereffekten gesunken.
Nach Ankündigung einer Wandelanleihe fielen Evotec um 3 Prozent.
RTL zeigten sich unbeeindruckt von einigen Personalien und tendierten kaum verändert. Neuer Finanzvorstand des Medienkonzerns wird Alexander von Torklus. Er ist bislang Executive Vice President Corporate Controlling und Strategy bei der Muttergesellschaft Bertelsmann und folgt auf Björn Bauer. Bauer geht ebenfalls als CFO zur Bertelsmann-Musiktochter BMG. Zudem hat bei RTL nun wie angekündigt Clément Schwebig den CEO-Posten von Thomas Rabe übernommen.
SFC Energy gewannen nachbörslich weitere 4,5 Prozent. Das Unternehmen hatte kurz vor Ende des Xetra-Handels einen Ausblick veröffentlicht, der über den Erwartungen lag und die Aktie in den letzten Handelsminuten noch kräftig nach oben trieb. SFC meldete den "größten Auftrag der Unternehmensgeschichte" und erhöhte die Prognose für 2026.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.038 23.955 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTL
|
12:43
|ROUNDUP: RTL mit stabilem Umsatz dank Streaming-Wachstum - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
07:59
|Streaming-Wachstum bei RTL mildert Werbeflaute - neuer Ausblick im August (Dow Jones)
|
06:46
|RTL-Aktie: Neuer CEO, neuer CFO: RTL Group stellt Management neu auf (Dow Jones)
|
12.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu SFC Energy AG
|09:45
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:45
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:45
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|25.02.26
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Euroshop AG
|19,44
|-0,31%
|EVOTEC SE
|4,51
|-8,86%
|RTL
|29,05
|-4,60%
|SFC Energy AG
|20,05
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.