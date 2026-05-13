Vossloh Aktie

Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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13.05.2026 22:28:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.212 Punkte

DOW JONES--Leicht im Plus haben sich die Aktien im nachbörslichen Handel am Mittwoch gezeigt. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo die Anleger auf ein erfolgreiches US-chinesisches Gipfeltreffen wetteten. Am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt war es jedoch sehr ruhig; auch die Nachrichtenlage war dünn.

BMW tendierten kaum verändert, nachdem die Hauptversammlung des Automobilkonzerns die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien genehmigt hatte.

Vossloh zeigten sich ebenfalls kaum bewegt von einer kleinen Übernahme, die das Schieneninfrastrukturunternehmen bekanntgab. Für etwa 33 Millionen Euro will Vossloh Cordel, einen britischen Anbieter von Hard- und Software für die globale Bahnindustrie, kaufen.

Northern Data wurden am Abend 1,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte Finanzkennzahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, die über den im April genannten "vorläufigen Bandbreiten" lagen.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.212 24.137 +0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)

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