NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.971 Punkte

DOW JONES--Im Windschatten der freundlichen US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas zugelegt. Die Nachrichtenlage war erneut sehr dünn, was sich erst mit dem Anlaufen der Bilanzsaison in den kommenden Wochen ändern dürfte. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.971 24.892 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)