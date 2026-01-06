|
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.971 Punkte
DOW JONES--Im Windschatten der freundlichen US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas zugelegt. Die Nachrichtenlage war erneut sehr dünn, was sich erst mit dem Anlaufen der Bilanzsaison in den kommenden Wochen ändern dürfte. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.971 24.892 +0,3%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
