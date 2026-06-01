01.06.2026 22:18:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 25.084 Pkt - Keine auffällige Aktien

DOW JONES--Die Rekordstände der US-Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Montagabend nach Xetra-Schluss etwas auf die Sprünge geholfen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Einzelaktie auffällig - es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.084 25.003 +0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street ging es nach oben. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
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