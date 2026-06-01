NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 25.084 Pkt - Keine auffällige Aktien

DOW JONES--Die Rekordstände der US-Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Montagabend nach Xetra-Schluss etwas auf die Sprünge geholfen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Einzelaktie auffällig - es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.084 25.003 +0,3%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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DJG/flf

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June 01, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)