NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 14.470 Pkt - Porsche SE leicht gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Freitagabend von keinen auffälligen Aktien im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Werten berichten können. Die Papiere der Porsche SE wurden 0,8 Prozent höher getaxt. Die Beteiligungsgesellschaft mit Volkswagen-Anteilen will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 2,56 Euro (Vorjahr: 2,21 Euro) je Vorzugsaktie und auf 2,554 Euro (Vorjahr: 2,204 Euro) je Stammaktie erhöhen. "Das kam gut an", sagte der Marktakteur. Volkswagen wurden 1,5 Prozent höher gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.470 14.413 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

