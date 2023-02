NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 15.540 Pkt - Keine auffälligen Werte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ist am Freitagabend unspektakulär verlaufen. Ein Händler von Lang & Schwarz wusste am Abend keine auffällige Aktie zu nennen. Die am Abend von der Deutschen Börse bekannt gegebenen Indexänderungen hätten den Erwartungen entsprochen und daher die Kurse der betroffenen Aktien nicht mehr bewegt. Wie erwartet ersetzen Commerzbank Linde im DAX, Nordex rücken in den MDAX nach und Deutsche Beteiligungs AG in den SDAX.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.540 15.482 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

