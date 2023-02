NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 15.564 Pkt - Bitcoin Group gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben die nachbörslich veröffentlichten Nachrichten die entsprechenden Aktien am Mittwochabend nicht bewegt. Die einzig wirklich auffällige Aktie im Nachbörsenhandel mit deutschen Werten sei Bitcoin Group gewesen. "Mit dem Anstieg des Bitcoin-Wechselkurses am Abend legte auch der Aktienkurs der Bitcoin Group zu", sagte der Marktteilnehmer. Das Papier wurde am Abend 6 Prozent fester getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.564 15.506 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 15, 2023 16:36 ET (21:36 GMT)