NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 15.947 Pkt - SNP und Delticom legen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Delticom und SNP haben am Freitag im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt. Allerdings seien die Umsätze recht gering gewesen, so eine Händlerin von Lang & Schwarz. Der Online-Reifenhändler Delticom verkauft seine Beteiligung in Höhe von 75 Prozent an seiner US-Tochter Delticom North America Inc an die Tire Capital LLC. Der Kaufpreis beläuft sich auf 7 bis 8 Millionen US-Dollar. Delticom stärkt mit dem Verkauf sowohl die Eigenkapitalbasis als auch die Liquidität und will sich in den kommenden Jahren auf den Ausbau der Marktstellung in Europa fokussieren. Die Aktie wurde 7 Prozent höher getaxt.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat Umsatz und Marge im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die eigenen Ziele verfehlte das Softwareunternehmen jedoch. Im laufenden Jahr setzt SNP auf eine weltweit wieder steigende Investitionsbereitschaft. Die Titel wurden 5 Prozent fester getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.947 15.883 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

