Gesco Aktie
WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201
|
11.11.2025 22:23:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.184 Pkt - Gesco unter Druck
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben die Kurse noch leicht zugelegt, nachdem die US-Börsen ihre kräftigen Gewinne vom Vortag mehr oder weniger verteidigt hatten.
Die Nachrichtenlage war am Abend recht dünn. Unter den Nebenwerten verloren Gesco 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr gesenkt hatte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.184 24.088 +0,4%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2025 16:24 ET (21:24 GMT)
