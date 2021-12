NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 15.345 Pkt - Allianz und Daimler gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Daimler und der Allianz standen am Donnerstag nachbörslich im Fokus. Die Allianz hat eine Neufassung ihrer Dividendenpolitik beschlossen. Demnach soll die regelmäßige Ausschüttung wie bisher 50 Prozent des Jahresüberschusses des Konzerns betragen. Zudem werde eine Dividende je Aktie angestrebt, die zumindest 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Auch will die Allianz überschüssiges Kapital auf flexible Weise an die Anteilseigner zurückgeben, zum Beispiel in Form von Aktienrückkäufen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher getaxt. Damit hätten sich die Papiere aber nur im Rahmen des Gesamtmarkts bewegt, so ein Händler.

Gleiches galt auch für die Daimler-Aktie, die 0,9 Prozent fester getaxt wurde. Hier hat der Aufsichtsrat grünes Licht für milliardenschwere Investitionen gegeben. Der Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2026 liegt bei 60 Milliarden Euro. Damit soll auf eine vollelektrische Zukunft des Pkw- und Van-Geschäfts gesetzt werden.

Für die Medios-Aktie ging es dagegen um 1,0 Prozent nach unten. Das Pharmaunternehmen hat eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals beschlossen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.345 15.263 +0,5%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 02, 2021