25.11.2025 22:22:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.579 Punkte

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von keiner auffälligen deutschen Aktie nach Xetra-Schluss zu berichten gewusst. Es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegen. "Selbst die zuletzt volatilen Rüstungswerte zeigten keine Auffälligkeiten", sagte der Marktteilnehmer. Mit der anziehenden Wall Street liefen auch die Kursen hierzulande etwas nach oben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.579 23.465 +0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 16:22 ET (21:22 GMT)

