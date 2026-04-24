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24.04.2026 22:11:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 24.239 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien sind am Freitag mangels neuer Unternehmensnachrichten keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten zu beobachten gewesen. In der Breite zogen die Kurse an im Sog noch etwas weiter gestiegener Kurse an der Wall Street nach dem Xetra-Handelsende.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.239 24.129 +0,5%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2026 16:12 ET (20:12 GMT)
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