NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 15.432 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Gefolge sich kräftig erholender US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag etwas verlorenes Terrain zurückerobert. Dabei war die Nachrichtenlage erneut sehr dünn, zumal das Wochenende vor der Tür stand. Unter den Nebenwerten verloren Mainz Biomed am Abend 2,5 Prozent, nachdem das erst seit November an der Nasdaq notierte Unternehmen Details einer Kapitalerhöhung bekanntgegeben hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.432 15.319 +0,7%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

