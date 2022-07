NACHBÖRSE/XDAX +1,2% auf 12.549 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit den Kursen deutscher Aktien ist es am Dienstag nachbörslich querbeet nach oben gegangen parallel zur Entwicklung an der Wall Street, abzulesen am 1,2 Prozent festeren XDAX gegenüber dem Xetra-Schluss-DAX. Uniper lagen etwas höher und zeigten sich davon unberührt davon, dass die Ratingagentur S&P den Bonitätsausblick für Uniper und die Mutter Fortum auf negativ gesenkt hatte.

Ähnlich bei Lufthansa. Auch legte der Kurs mit dem breiten Markt zu, obwohl die Tochter Brussels Airlines am Abend mitgeteilt hatte, im Juli und August fast 700 Flüge zu streichen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.549,02 12.401,20 +1,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

