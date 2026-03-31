Deutsche Euroshop Aktie

Deutsche Euroshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

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31.03.2026 22:32:43

NACHBÖRSE/XDAX +1,4% auf 23.004 Pkt - Deutsche Euroshop schwach

DOW JONES--Im Windschatten der Wall Street haben die Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig zugelegt. Die US-Börsen wiederum wurden von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Kriegs im Nahen Osten nach oben getrieben.

Nach Vorlage von Geschäftszahlen für 2025 fielen Deutsche Euroshop um gut 6 Prozent. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, die eigenen Ziele aber erreicht.

Mutares stiegen um 3 Prozent nach dem Verkauf des Portfolio-Unternehmens Kalzip.

Branicks notierten 0,5 Prozent höher, nachdem das Immobilienunternehmen eine Stillhaltevereinbarung für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April bekanntgegeben hatte. Ein "ganzheitliches" Finanzierungskonzept sei "in Arbeit", hieß es in der Mitteilung weiter.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.004 22.680 +1,4%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)

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