NACHBÖRSE/XDAX +1,9% auf 14.239 Pkt - Airbus startet durch

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der überraschenden Ankündigung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, das Tempo der US-Leitzinsanhebungen nicht weiter erhöhen zu wollen, haben die Kurse deutscher Aktien am Mittwochabend im nachbörslichen Geschäft deutlich angezogen. Die Kurse folgten damit ihren US-Pendants, wie ein Händler von Lang & Schwarz erläuterte.

Bei hohen Umsätzen wurden Airbus am Abend 5 Prozent fester getaxt. Der Flugzeugbauer hatte im ersten Quartal deutlich mehr verdient als am Markt erwartet, wie die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen offenbarten. Der im DAX notierte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern bestätigte die Jahresprognose und stellte für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht.

Mit den Geschäftszahlen von Morphosys wussten Anleger dagegen nichts anfangen. "Die Titel wurden auf beiden Seiten gehandelt, aber bei wenig Umsatz", sagte der Marktteilnehmer. Das Biotechnologieunternehmen hat zum Jahresauftakt bei gesunkenen Umsätzen den Verlust ausgeweitet. Gleichwohl profitierte Morphosys von gestiegenen Umsätzen mit seinem Krebsmedikament Tafasitamab.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.239 13.971 +1,9%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

