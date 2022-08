NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 13.659 Pkt - Lufthansa fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat es am Donnerstagabend im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss keine wirklich auffälligen Titel gegeben. Zwar wurden Lufthansa 1,4 Prozent höher gehandelt, aber eine Verbindung zur Einigung im Tarifstreit wollte der Marktteilnehmer nicht herstellen. "Die Titel wurden den ganzen Tag schon gekauft", so der Händler. In den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal hatten Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi am Abend eine Einigung erreicht. Damit dürften weitere Streiks der Boden-Beschäftigten abgewendet sein.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.659 13.663 -0,03%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 16:31 ET (20:31 GMT)