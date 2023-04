NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 15.804 Pkt - Traton sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat ausschließlich Traton am Freitagabend im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien handelbare Nachrichten geliefert. Der Nutzfahrzeughersteller hatte vorläufige Erstquartalszahlen veröffentlicht und von einem positiven Jahresbeginn "deutlich über den Markterwartungen" berichtet. Dank der positiven Entwicklung stellte Traton eine Anhebung der Prognose für 2023 in Aussicht. "Das liest sich alles recht positiv", so der Marktteilnehmer. Die Titel wurden 5 Prozent fester getaxt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.804 15.808 -0,03%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

