QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|
04.02.2026 22:35:41
NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 24.597 Pkt - Elmos gesucht
DOW JONES--In einem lebhaften Nachbörsengeschäft mit deutschen Aktien sind laut einem Händler von Lang & Schwarz Elmos Semiconductor am Mittwochabend gesucht gewesen. Die Titel wurden 1,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte am Abend eine Erhöhung der Ausschüttungen angekündigt. Neben einem Aktienrückkauf von 10 Millionen Euro wurde die Dividende auf 1,50 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie für 2025 erhöht. "So etwas kommt immer gut an", sagte der Händler.
Mit den Geschäftszahlen von Qiagen, die kurz nach 22.00 Uhr veröffentlicht worden sind, wussten Anleger nichts anzufangen. Denn es gab praktisch keinen Umsatz, folglich bewegte sich der Kurs auch nicht. "Die Zahlen lesen sich nicht schlecht, fallen aber auch nicht spektakulär aus", urteilte der Marktteilnehmer.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.597 24.603 -0,03%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 04, 2026 16:36 ET (21:36 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)