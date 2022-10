NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 12.928 Pkt - Linde schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der geplante Rückzug von der Frankfurter Börse hat den Aktienkurs von Linde am Montag im nachbörslichen Handel belastet. Die Titel verloren 5 Prozent, nachdem der Gasekonzern mitgeteilt hatte, dass er seine Börsennotierung in Frankfurt beenden und künftig nur noch an der New Yorker Börse notiert sein wolle.

Mit einem deutlichen Plus haben die Aktien der Defama Deutsche Fachmarkt AG auf die erhöhte Unternehmensprognose für 2022 reagiert. Die Titel wurden am Abend 3,6 Prozent höher gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.928 12.931 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2022 16:24 ET (20:24 GMT)