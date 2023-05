NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 15.912 Pkt - Nagarro unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Freitag ist überwiegend sehr ruhig verlaufen. Bewegung gab es in einigen wenigen Nebenwerten.

Nagarro gerieten unter Druck, nachdem das Unternehmen am frühen Abend seine Umsatzprognose für 2023 gesenkt hatte. Die Titel wurden am Abend fast 8 Prozent schwächer getaxt.

Basler zeigten sich 4,2 Prozent schwächer. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es am Tag zuvor ein Paket von 394.000 eigenen Aktien "Over the Counter" (OTC) zu einem Kurs von 20,40 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verkauft habe.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.912 15.914 -0,0%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 12, 2023 16:26 ET (20:26 GMT)