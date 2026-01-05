|
05.01.2026 22:25:40
NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.859 Punkte
DOW JONES--Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montag verlaufen. Viele Marktteilnehmer dürften noch nicht aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt sein. Zudem war die Nachrichtenlage dünn. Größere Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.859 24.869 -0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!