NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.954 Punkte

DOW JONES--Wenig Bewegung hat es am Montag im nachbörslichen Handel gegeben. Da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten die Impulse von der Wall Street. Unternehmensnachrichten, die Einzelwerte hätten bewegen können, waren ebenfalls Mangelware.

===

XDAX* DAX Veränderung

19.00 Uhr 17.30 Uhr

24.954 24.959 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 19, 2026 13:06 ET (18:06 GMT)