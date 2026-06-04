NACHBÖRSE/XDAX -0,1 auf 24.919 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse leicht nachgegeben. Die Vorgaben der Wall Street waren uneinheitlich. Dort hatte ein enttäuschender Ausblick von Broadcom die Technologiewerte belastet. Insgesamt verlief das Geschäft am Abend des Feiertags Fronleichnam aber ruhig.

Die Aktien von Viscom legten nachbörslich um 8 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Prognose des Auftragseingangs im laufenden Geschäftsjahr erhöht hatte. Möglich wurde dies durch einen Großauftrag aus dem Bereich der Inline-CT-Inspektion, insbesondere für Anwendungen in der Batteriezelleninspektion. Umsatzwirksam wird der Auftrag allerdings erst im kommenden Jahr, weshalb Viscom die Umsatz- und Gewinnziele für 2026 bestätigte.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.919 24.945 -0,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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June 04, 2026 16:30 ET (20:30 GMT)