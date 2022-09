NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 12.745 Pkt - Index-Änderungen wie erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel am Montag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe keine relevanten Unternehmensmeldungen gegeben. Die Indexänderungen in der DAX-Familie, unter anderem mit dem Aufstieg von Siemens Energy in den DAX und dem Abstieg von Hellofresh in den MDAX, seien wie erwartet ausgefallen. Die entsprechenden Aktien hätten keine Reaktionen gezeigt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.745 12.761 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2022 16:48 ET (20:48 GMT)