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17.03.2026 21:28:39

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.713 Pkt - Thyssenkrupp Nucera unter Druck

DOW JONES--Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera standen im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt. Thyssenkrupp Nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.713 23.731 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)

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