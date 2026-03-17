NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.713 Pkt - Thyssenkrupp Nucera unter Druck

DOW JONES--Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera standen im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt. Thyssenkrupp Nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.713 23.731 -0,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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March 17, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)