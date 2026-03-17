thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
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17.03.2026 21:28:39
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.713 Pkt - Thyssenkrupp Nucera unter Druck
DOW JONES--Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera standen im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt. Thyssenkrupp Nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.713 23.731 -0,1%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)
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