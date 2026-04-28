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28.04.2026 22:27:42

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.990 Pkt - Airbus nach Zahlen im Minus

DOW JONES--Die Airbus-Aktie hat sich im nachbörslichen Handel am Dienstag mit leichten Abgaben gezeigt. Der Konzern hat im ersten Quartal 2026 weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Airbus konnte wegen fehlender Triebwerke weniger Flugzeuge ausliefern. Dagegen verbuchte die Sparte Defence und Space eine starke Leistung. Der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern bestätigte die Jahresprognose. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent tiefer getaxt.

Die Papiere von Scout24 legten um 7 Prozent zu. Das Unternehmen will im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro in einer zweiten Tranche bereits bis Ende dieses Jahres bis zu 250 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückkaufen. Die zweite Tranche soll direkt im Anschluss an die erste Tranche, die ein Kaufpreisvolumen von bis zu 100 Millionen Euro hat, beginnen. Daraus ergibt sich für dieses Jahr ein neues Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 350 Millionen Euro.

Die Aktien von Hypoport wurden 7,3 Prozent höher getaxt. Hypoport hat im ersten Quartal 2026 Zuwächse bei EBIT und Rohertrag verzeichnet. Wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Rohertrag auf 71 von 66 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Das EBIT legte auf 12,1 von 8,6 Millionen Euro zu. Die positive Entwicklung wurde von allen drei operativen Segmenten getragen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.990 24.018 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)

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