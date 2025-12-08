Brenntag Aktie
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.025 Punkte
DOW JONES--Surteco haben am Montag nachbörslich um rund 8 Prozent nachgegeben. Der Hersteller von Oberflächenmaterialien hatte am frühen Abend seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Brenntag zeigten sich praktisch unverändert davon, dass die Kühne Holding ihre Beteiligung an dem Chemikalienhändler auf 20,1 von 15 Prozent aufgestockt hat.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.024,65 24.046,01 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 16:29 ET (21:29 GMT)
