Pferdewetten.de Aktie
WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777
|
30.01.2026 22:29:42
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.504 Punkte
DOW JONES--Negative Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag etwas belastet. Die Nachrichtenlage war jedoch - wie meist vor dem Wochenende - sehr dünn.
Der Kleinstwert Pferdewetten.de wurde 2,5 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen muss für 2024 - hauptsächlich aufgrund von Wertberichtigungen - bilanzielle Anpassungen vornehmen, die das EBITDA 2024 nach Unternehmensangaben auf rund minus 18,8 Millionen Euro drücken. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein weiteres Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf rund 55 bis 57 Millionen Euro. Die EBITDA-Prognose für 2025 in Höhe von plus 0,7 bis 1,2 Millionen Euro wurde bestätigt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.504 24.539 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 16:29 ET (21:29 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Pferdewetten.de AG
|2,61
|-3,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.