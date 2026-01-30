NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.504 Punkte

DOW JONES--Negative Vorgaben der US-Börsen haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag etwas belastet. Die Nachrichtenlage war jedoch - wie meist vor dem Wochenende - sehr dünn.

Der Kleinstwert Pferdewetten.de wurde 2,5 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen muss für 2024 - hauptsächlich aufgrund von Wertberichtigungen - bilanzielle Anpassungen vornehmen, die das EBITDA 2024 nach Unternehmensangaben auf rund minus 18,8 Millionen Euro drücken. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein weiteres Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf rund 55 bis 57 Millionen Euro. Die EBITDA-Prognose für 2025 in Höhe von plus 0,7 bis 1,2 Millionen Euro wurde bestätigt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.504 24.539 -0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

